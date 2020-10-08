«Мале Карпатське коло»: Олександр Ганущин оглянув хід будівництва дороги «Бориня – Боберка» Суспільство | 08-10-2020, 14:31 0 77

Сьогодні, 8 жовтня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутат Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь оглянули хід будівництва дороги «Бориня – Боберка» у межах проекту «Мале Карпатське коло».



Як нагадав Олександр Ганущин, Мале Карпатське коло – це дуже великий проект, покликаний з‘єднати центральну частину Українських Карпат якісними, безпечними, освітленими дорогами.



«У цьому гірському закутені в напрямку до Боберки – асфальтової дороги ніколи не було. Жодна влада не спромоглася на це, а ми сьогодні це робимо!



Отож, уже цього року 90 млн. грн. і зусилля підрядника «Онур», переконаний, зроблять тут 10 км дороги. А в наступних роках працюватимемо над продовженням будівництва цього автошляху.



Насправді наша мета – не тільки дорога! Після спорудження дороги ми станемо до переговорів з Республікою Польща про створення нового пункту пропуску «Боберка – Смольнік». Таким чином ця місцина отримає не лише автошлях, а й пункт пропуску на кордоні з Європейським Союзом у Турківському районі», - розповів очільник облради.



У подальшому – у рамках проекту Мале Карпатське коло, за словами Олександра Ганущина, є намір збудувати ще два автошляхи, яких ніколи не існувало в природі, - це з‘єднання Славська із Закарпатською і Івано-Франківською областями.



До речі, 1 вересня вже стартували роботи на 76 млн грн на відтинку «Славсько – Хащованя» у межах проекту Мале Карпатське коло.



Як підкреслив Михайло Дзюдзь, на прикладі початку будівництва дороги «Бориня – Боберка» місцеві жителі побачили, що робляться реальні справи. «Упевнений, покращення інфраструктури позитивно вплине на підвищення якості життєдіяльності регіону. Люди чекали цієї дороги десятиліттями. Спільними зусиллями – можна досягати дуже вагомих результатів», - сказав він.



«Наголошу, що востаннє такі масштабні роботи у Карпатах проводилися ще за Радянського Союзу до Олімпіади в 1980 році. Малому Карпатському колу – бути!», - підсумував голова Львівської обласної ради.



Довідково:



«Мале Карпатське коло» - спільний проект 3 обласних влад Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей разом з «Укравтодор» щодо розбудови доріг у центральній частині Українських Карпат.



У грудні 2019 року ініціативу міжрегіональної співпраці «Мале Карпатське коло» презентовано головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним, а також підписано відповідний меморандум між областями.



Понад 300 км доріг мають сполучити гірську Боберку на Львівщині з Хустом на Закарпатті і Долиною на Івано-Франківщині.



Мета – не просто прокласти дороги і з’єднати три області навколо діючих і перспективних курортів – Славська, Боржави, Прикарпаття, а плануються нові безпечні розширені автошляхи з вуличним освітленням, велодоріжками, тротуарами, відеонаглядом, захистом русел карпатських річок з новими мостовими переходами.