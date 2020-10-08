Понад 10 мільярдів гривень надійшло від платників Львівщини до місцевих бюджетів області Суспільство | 08-10-2020, 14:15 0 60

Протягом січня-вересня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області понад 10 563 млн. гривень. Порівнюючи з січнем-липнем 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на майже 464 млн. грн. або на 4,6 відсотка. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/436392.html























