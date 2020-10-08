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«Рибний день» галицьких кінологів
|Суспільство | 07-10-2020, 19:05
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Учора 06.10.2020. службові собаки кінологічної команди Галицької митниці Держмитслужби шість разів виявляли обмежені та заборонені до пересилання товари.
Так, під час митного контролю трьох поштових відправлень, які надійшли в Україну службовий собака, англійський кокер-спанієль на кличку «Чейз», допоміг митникам виявити 11 металевих предметів схожих на бланки (заготовки) стволів до вогнепальної нарізної зброї.
В інших випадках, під час оформлення посилок на експорт, лабладор «Джек» занюхав 220 пачок сигарет у багажнику від мотоцикла, а англійський кокер- спанієль «Джанго» – у двох бойлерах для нагрівання води по 300 пачок сигарет в кожному.
Товари вилучено.
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