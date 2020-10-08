«Рибний день» галицьких кінологів Суспільство | 07-10-2020, 19:05 0 165



Учора 06.10.2020. службові собаки кінологічної команди Галицької митниці Держмитслужби шість разів виявляли обмежені та заборонені до пересилання товари.

Так, під час митного контролю трьох поштових відправлень, які надійшли в Україну службовий собака, англійський кокер-спанієль на кличку «Чейз», допоміг митникам виявити 11 металевих предметів схожих на бланки (заготовки) стволів до вогнепальної нарізної зброї.

В інших випадках, під час оформлення посилок на експорт, лабладор «Джек» занюхав 220 пачок сигарет у багажнику від мотоцикла, а англійський кокер- спанієль «Джанго» – у двох бойлерах для нагрівання води по 300 пачок сигарет в кожному.

Товари вилучено.

