|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Обмеження у наданні майна в оренду ФОП, платником ЄП
|Суспільство | 07-10-2020, 15:21
| 0 168
|
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що орендувати нерухоме майно може будь який єдиноподатник, а орендодавцем може бути не кожен ФОП – платник єдиного податку.
Оренда в розумінні податкового законодавства — це послуга.
Не можуть надавати в оренду нерухоме майно платники єдиного податку першої групи.
Відповідно до норм ПКУ друга група платників - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.
Отже, друга група платників єдиного податку можуть надавати в оренду майно лише платникам єдиного податку, у тому числі юридичним особам – платникам ЄП, а також громадянам.
Платники єдиного податку третьої групи надають майно в оренду будь-яким особам.
Але є ще одне обмеження.
|
|