Обмеження у наданні майна в оренду ФОП, платником ЄП Суспільство | 07-10-2020, 15:21 0 168





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що орендувати нерухоме майно може будь який єдиноподатник, а орендодавцем може бути не кожен ФОП – платник єдиного податку.



Оренда в розумінні податкового законодавства — це послуга.



Не можуть надавати в оренду нерухоме майно платники єдиного податку першої групи.



Відповідно до норм ПКУ друга група платників - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.



Отже, друга група платників єдиного податку можуть надавати в оренду майно лише платникам єдиного податку, у тому числі юридичним особам – платникам ЄП, а також громадянам.



Платники єдиного податку третьої групи надають майно в оренду будь-яким особам.



Але є ще одне обмеження.