ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 07-10-2020, 13:14 0 168



50 румунських лей хабаря запропонував учора прикордонному наряду в пункті пропуску "Дякове" громадянин Туреччини. Іноземець їхав в Україну без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією.



За можливість безперешкодно перетнути кордон, під час перевірки документів, 43-річний турок надав військовослужбовцю Мукачівського загону неправомірну грошову винагороду.



Прикордонник, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупції, відповів категоричною відмовою від хабаря. З метою прийняття правового рішення щодо можливих ознак злочину, передбаченого ч.1 статті 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", за даним фактом направлено повідомлення до Виноградівського відділу Нацполіції.



Керівництво Мукачівського прикордонного загону вчергове звертається до учасників міжнародного руху з проханням не порушувати чинне законодавство України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Держприкордонслужби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.