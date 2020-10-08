Близько 9,9 мільярда гривень сплатили до державної казни платники Львівщини Суспільство | 07-10-2020, 13:13 0 189



До загального фонду Державного бюджету України протягом січня-вересня 2020 року платники податків Львівщини сплатили 9 899,5 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з січнем-вереснем 2019 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 1,5 % або на 146,4 млн. гривень.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/435914.html











