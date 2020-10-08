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Бойовики порушували “тишу” біля Водяного і Зайцевого – ООС
|Суспільство | 07-10-2020, 08:48
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|6 жовтня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню біля Водяного та Зайцевого, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали".
Деталі: Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
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