Рекордна валютна знахідка Суспільство | 06-10-2020, 16:40 0 240



Працівники Галицької митниці виявили понад 127 тис. фунтів стерлінгів.



Незаконно перемістити валюту через кордон намагався наш співвітчизник у пункті пропуску «Шегині – Медика» (Львівька обл.).

Громадянин повертався з Великобританії і задекларував старі меблі, побутові прилади, одяг тощо. Однак під час огляду мікроавтобуса працівники митниці, відпрацьовуючи інформацію надану спецпідрозділом БКОЗ УСБУ у Львівській обл., знайшли коробки в яких містилась валюта -127 тис. 430 фунтів стерлінгів.. Про її наявність громадянин в декларації не вказав та дозвільних документів на ввезення валютних цінностей не подав.

Згідно з Постановою правління НБУ № 3 від 02.01.2019 «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей» кошти в кількості, що перевищують 10 000 євро, підлягають письмовому декларуванню митному органу в повному обсязі.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України.



