З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету 15 млрд гривень Суспільство | 06-10-2020, 16:28 0 225



За дев’ять місяців 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Західним управлінням Офісу великих платників податків ДПС, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 15 млрд гривень, що на 841 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 8 млрд гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 6 млрд гривень; податку на прибуток – 2,2 млрд гривень та акцизного податку – 6 млрд гривень.

Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували майже 1,3 млрд гривень, що на 113 млн гривень більше ніж очікувалось.



