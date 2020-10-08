Скористайтеся правом на податкову знижку Суспільство | 06-10-2020, 16:26 0 171

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року зберігається за платником податку до кінця податкового року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 2020 року.



Алгоритм розрахунку суми виглядає наступним чином:



- на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки.



- визначається база оподаткування шляхом віднімання від загального річного оподатковуваного доходу сум застосованих податкових соціальних пільг та сум витрат, які дозволено включити до податкової знижки (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого податку на доходи фізичних осіб фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця).









Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/436097.html











