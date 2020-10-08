На Львівщині правоохоронці затримали групу вимагачів: їм повідомили про підозри Суспільство | 06-10-2020, 12:57 0 196

Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури, у порядку статті 208 КПК України, затримано 3 мешканців Червонограда, віком від 18 до 23 років, які, за версією слідства, вимагали від свого однолітка, сина підприємця, гроші.



Зловмисники вимагали від потерпілого 500 доларів США. За ці гроші гарантували, що його батьки зможуть і надалі безперешкодно займатись законною підприємницькою діяльністю.



Щоб змусити віддати їм кошти, підозрювані били потерпілого, який, зрештою, перерахував на банківську картку одного із учасників 3500 гривень.

Надалі вказані особи висунули вимогу – платити їм щомісячно 1500 гривень «данини».



У разі порушення умов, погрожували фізичним насильством.



Затримали учасників угруповання слідчі обласної поліції спільно із оперативниками УСР у Львівській області, у понеділок, 5 жовтня, у Червонограді – під час отримання чергового траншу.

Такі дії чоловіків кваліфіковано за ч.2 ст.189 (вимагання) КК України. Їм повідомлено про підозру. Крім цього, прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів



Досудове розслідування триває.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури