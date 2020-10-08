Синоптики попередили про сильний вітер Суспільство | 06-10-2020, 08:53 0 192 У вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже по всій території країни пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку із цим оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр



Дослівно: "Вдень 6 жовтня в Україні, крім західних областей та крайнього сходу, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".



Деталі: По Києву та Київській області у вівторок також пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



Крім того, 6-8 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.