У Яворові судитимуть лікаря-хірурга за неналежне виконання своїх обов’язків Суспільство | 05-10-2020, 16:49 0 298

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до Яворівського районного суду обвинувальний акт щодо лікаря-хірурга Новояворівської районної лікарні №1.



Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).



Досудовим розслідуванням встановлено, що лікар-хірург у березні 2016 року, неправильно оцінив стан 62-річної пацієнтки і не провів невідкладну операцію. Натомість, відправив жінку в медичний заклад Львова. Дорогою жінка померла.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.



