Заяву про реєстрацію ПРРО можна подати через Електронний кабінет Суспільство | 05-10-2020, 15:40 0 201





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що через електронний формат спілкування платники податків можуть подавати заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО). Це можливо зробити як через Електронний кабінет, так і іншими засобами телекомунікацій. Для цього платнику потрібно перебувати на обліку в контролюючому органі. На обліку має перебувати і його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог Податкового кодексу України



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/435945.html





