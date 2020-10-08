Вселенський Патріарх Варфоломій звернувся до організаторів та учасників 13-го Екуменічного соціального тижня Суспільство | 05-10-2020, 12:34 0 217 10 вересня Вселенський патріарх Варфоломій, у відповідь на звернення міського голови Львова Андрія Садового, скерував лист-послання до організаторів та учасників 13-го Екуменічного соціального тижня, який відбуватиметься із 7 до 10 жовтня у Львові. Патріарх подякував організаторам за обрану важливу тему для дискусій та зауважив добру екуменічну ситуацію в Україні.

У своєму посланні патріарх наголосив на актуальності теми 13-го Екуменічного тижня «Почути крик Землі: інтегральна екологія в дії». «Цьогорічна насичена програма з різноманітними заходами є присвячена важливості екології - плеканню розмаїтого та прекрасного дару творіння — задля життя Церкви та добробуту планети», — йдеться у листі.



Також патріарх зауважив добру екуменічну ситуацію в Україні, де Церкви активно співпрацюють в різноманітних екологічних ініціативах та особливо радіє за «тісну співпрацю Православної Церкви України та Української Католицької Церкви».



Патріарх Варфоломій підкреслив важливу роль Інституту екуменічних студій Українського католицького університету в академічній та суспільно-практичній діяльності, зазначивши, що глибоко вражений унікальним внеском Інституту.



«На початку цього року, під час відвідин резиденції патріарха Філарета у Константинополі, я передав від міського голови запрошення патріарху відвідати місто Львів. І однією із добрих нагод було проведення у Львові Екуменічного соціального тижня, тема якого — екологія і чисте довкілля. Оскільки патріарха Варфоломія називають „зеленим патріархом“ через те, що він дуже багато приділяє уваги екології, то логічним було його запрошення на цей форум. Міський голова скерував ще одне нагадування-запрошення патріарху, і патріарх люб’язно надіслав своє послання до учасників форуму, наголошуючи на певних акцентах щодо збереження нашої природи. Дуже приємно, що патріарх пам’ятає про Львів, і ми сподіваємося, що він таки відвідає наше місто», — зазначив у коментарі Євген Бойко, директор департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР.



Патріарх Варфоломій впродовж багатьох років є одним із лідерів богословського осмислення питань збереження навколишнього середовища, його називають «зеленим патріархом».



Зазначимо, Екуменічний соціальний тиждень організований Інститутом екуменічних студій Українського католицького університету, у співпраці з Львівською міською радою та із залученням інших академічних інституцій, органів влади та громадських організацій.





