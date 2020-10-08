Податкова служба запускає свій Telegram-канал Суспільство | 05-10-2020, 11:37 0 227



Державна податкова служба України запускає свій Telegram-канал.



Про податки і не тільки – відтепер у більш зручному та мобільному форматі.



Що ж цікавого запропонуємо ми? Це­ – ексклюзивні матеріали, інфографіки, все про сервіси податкової, анонси, роз’яснення та коментарі фахівців.



Підписуйся на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua.





