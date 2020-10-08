У Трускавці взяли під варту зловмисника, який зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок Суспільство | 05-10-2020, 11:13 0 237



Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо грабежу у Трускавці.



Встановлено, що 40-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, в кінці вересня цього року на вул.Воробкевича у Трускавці зірвав з шиї місцевої мешканки золотий ланцюжок з кулоном та зник у невідомому напрямку.



Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.186 України (грабіж).



Завдяки спільній роботі з поліцією, а також проведенню невідкладних слідчих (розшукових) дій, підозрюваного затримано.



За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу – наразі підозрюваний перебуває під вартою.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.



Наразі проводяться необхідні слідчі дії.



Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 4 до 6 років.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



