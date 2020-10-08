Париж через коронавірус закриває бари, ресторани реєструватимуть всіх відвідувачів Суспільство | 05-10-2020, 09:30 0 180 Париж повністю закриє всі бари з вівторка, а місто буде оголошене "зоною максимального попередження" через високі показники зараження коронавірусів.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.



Детальна інформація про нові обмеження буде оголошена в понеділок, карантинні заходи триватимуть два тижні. У неділю Франція повідомила про 12 565 нові випадки коронавірусу.



Максимальний рівень тривоги у Франції набуває чинності, коли рівень інфікування в певному регіоні перевищує 250 на 100 000 осіб і не менше 30% ліжок інтенсивної терапії зарезервовані для пацієнтів з Covid-19.



"Ці заходи, незамінні в боротьбі з поширенням вірусу, будуть застосовуватися до Парижа і трьох безпосередньо оточуючих його департаментів протягом двох тижнів", - пояснили в канцелярії прем'єр-міністра.



Ресторани в місті повинні будуть встановити нові санітарні умови, щоб залишатися відкритими, а лекційні зали університетів повинні бути заповнені не більше ніж наполовину.



Ресторани та бістро, в яких подають як їжу, так і алкоголь, можуть залишатися відкритими, якщо вони реєструють контактні дані клієнтів і закриваються о 22:00.



У заяві йдеться, що робота з дому має стати пріоритетом "зараз як ніколи".



Минулого тижня в другому за величиною місті країни Марселі закрили бари і ресторани.