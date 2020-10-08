Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області про необхідність суспільного контролю за надходженням податків в бюджети: Суспільство | 02-10-2020, 14:08 0 436

«Кожен громадянин може стати своєрідним контролером надходження коштів у бюджет, у тому числі в бюджет своєї громади.



У чеку окремими рядками зазначається сплачена Вами сума ПДВ, акцизного збору. Якщо на руках у Вас є чек, то це гарантія їх поступлення в бюджет, а, отже, і повернення їх Вам у вигляді соціальних гарантій, освіти, медичного обслуговування, достойного життя.



На сьогодні складні побутові вироби, алкоголь та тютюн, паливо для автомобілів не можуть бути реалізовані без застосування касового апарата та видачі покупцю фіскального чека.



Наприклад, отримання чека при купівлі побутової техніки є документом, необхідним для здійснення гарантійного обслуговування такого товару.



Покупець повинен вимагати чек.



В іншому випадку значні суми податків будуть привласненні недобросовісними підприємцями.



Вимога надати фіскальний чек буде не лише персональним внеском громадянина у поповнення бюджету держави та громади, а й запорукою захисту своїх прав як споживача у разі придбання недоброякісної продукції.



Суспільство вимагає повної прозорості органів державної влади. Через громадськість, через засоби масової інформації, завдяки існуючій законодавчій базі, прийнятій в процесі демократичних перетворень в державі та за сприяння наших західних партнерів, воно, суспільство, має змогу здійснювати контроль, отримувати повну інформацію про їх діяльність, діяльність посадових осіб.



Я прихильник не лише транспарентності державної влади, і, зокрема, податкової служби, як уповноваженого суб’єкта владних повноважень, а й транспарентності бізнесу, і великого, і малого, і мікро.



Якщо прозорість, то обопільна.»