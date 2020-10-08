На часі - програмні РРО Суспільство | 02-10-2020, 13:01 0 375

Головне управління Державної податкової служби у Львівській області інформує суб’єктів господарювання, що з першого серпня поточного року впроваджено систему функціонування ПРРО. Тобто для фіскалізації розрахункових операцій як альтернативу касовим апаратам можна застосовувати ПРРО, які встановлені на гаджети.

Здійснити реєстрацію ПРРО можна, подавши реєстраційну заяву в електронній формі, скориставшись засобами Електронного кабінету, чи через Єдине вікно подання електронної звітності використовуючи будь-яке наявне у платника податків програмне забезпечення, придатне для подання електронного документу до ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку (Детальніше на слайдах).









Звертаємо увагу, що Державною податковою службою запропоновані бізнесу безкоштовні програмні РРО, які розміщені на вебпорталі ДПС у відповідному розділі банеру «Програмні РРО» за посиланнями:



https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/



https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto/









