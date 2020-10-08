(ВІДЕО) Пожежа на Луганщині. Вогонь поширився до КПВВ «Станиця Луганська» Суспільство | 01-10-2020, 15:03 0 314 ВІДЕО: https://youtu.be/ZpWa6YTRJs8





Зараз у контрольно-пропускному пункті уже частково пошкоджено елементи інфраструктури. На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.



Нагадаємо, що через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ тимчасово припинений за рішенням командувача ООС. Цивільні особи були негайно відведені на безпечну відстань.





