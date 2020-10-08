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На Львівщині вже майже півсотні суб’єктів господарювання використовують 65 програмних реєстраторів розрахункових операцій
|Суспільство | 01-10-2020, 13:15
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За неповних два місяці 46 суб’єктів господарювання Львівської області скористались безкоштовними програмними рішеннями від ДПС та зареєстрували 65 реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО). Про це повідомили в управлінні електронних сервісів Головного управління ДПС у Львівській області.
Серед тих, хто зареєстрував ПРРО, 7, або 15% – це юридичні особи, 39, або 85 % – фізичні особи - підприємці. Фізичними особами - підприємцями зареєстровано 58 ПРРО, або 89% від усіх зареєстрованих, юридичними особами – 7, або 11%.
Найбільша питома вага ПРРО – 43, або 66% застосовується у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 15, або 23 % ПРРО – у сфері громадського харчування та 7 ПРРО, або 11% у сфері послуг.
Слід нагадати, що усі платники податків при розрахунках зі споживачами починаючи з 01 серпня 2020 року поряд з традиційними РРО, тобто касовими апаратами, можуть застосовувати програмні РРО, які можна встановити на комп’ютері, смартфоні чи планшеті.
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