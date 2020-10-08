У поштовій посилці митники знайшли арсенал ножів та сокири Суспільство | 01-10-2020, 13:07 0 337

Так, на митний пост «Львів-поштовий» Галицької митниці на адресу громадянина, що проживає в Херсонській області, надійшла посилка зі США. Згідно з декларацією у ній містився одяг, канцтовари, косметика, тощо. Однак під час митного контролю цього поштового відправлення, за допомогою технічних засобів, було виявлено 25 ножів у піхвах та дві сокири Tomahawk.

Згідно з вимогами Всесвітньої поштової конвенції такі предмети заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях. Частину ножів, які можуть належати до холодної зброї, вилучили та скерували для дослідження в експертну установу.

