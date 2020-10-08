Успішний дебют «Тедді» Суспільство | 30-09-2020, 17:35 0 227



У перший робочий день службовий собака кінологічної команди Галицької митниці кокер-спаніель відзначився знахідкою.

Під час митного оформлення поштових відправлень, які надійшли в Україну з Європи, в одній із них занюхав психотропи. Зокрема було виявлено 150 таблеток з маркуванням «XANAX 1mg» та «XANAX 2mg» з діючою речовиною альпразолам, яка згідно з Постановою КМУ №770 таблиці ІІІ списку 2 належить до психотропних речовин, обіг яких обмежено.



«Тедді» віком один рік. Упродовж останнього місяця разом з інспектором митниці пройшов навчання в Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитсдужби. За цей час інспектор-кінолог зміг налагодити взаємозв'язок зі своїм чотирилапим другом, а собака отримав первинну підготовку з пошуку п’яти видів наркотиків, точно навчився визначати місця схову на різних об’єктах пошуку. Тож набуті знання принесли результат.



