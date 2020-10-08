COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань Суспільство | 30-09-2020, 01:22 0 251 29 вересня в Чернівецькій області зафіксували 166 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.



Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook



Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".