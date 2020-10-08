На розрахункові рахунки платників протягом 2020 року відшкодовано понад 1,8 млрд.гривень Суспільство | 29-09-2020, 15:10 0 221



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, до відшкодування з бюджету на розрахункові рахунки платників протягом 2020 року заявлено майже 2 108 млн.грн. податку на додану вартість 665 платниками. Середньомісячні заявки склали понад 263 млн.гривень.



Протягом 2019 року заявлено майже 3 082 млн.грн. податку на додану вартість 708 платниками. Середньомісячні заявки склали майже 257 млн.гривень, що на 16 відс. більше від рівня минулого року.



Грошовими коштами на розрахункові рахунки платників протягом 2020 року відшкодовано майже 1 822 млн.грн. 672 платникам.



Протягом 2019 року відшкодовано майже 2 933 млн.грн. 746 платникам. Ріст відшкодованих сум склав 20 відсотків.



Завдячуючи спрощенню механізму повернення ПДВ шляхом запровадження Єдиного публічного Реєстру на бюджетне відшкодування маємо позитивне відшкодування податку на додану вартість платникам.



Протягом 8 місяців 2020 року забезпечено своєчасне проведення камеральних перевірок та відповідно до законодавчо встановленого терміну проведено відшкодування узгоджених сум ПДВ, заявлених до відшкодування.



Щомісячно платниками області подається 340 заяв на відшкодування коштів з бюджету, з яких камеральними перевірками (в межах 30-ти календарних днів) охоплюється 96 відс. заявок (лише 10-15 платників відшкодовується за результатами документальних перевірок в межах 60-ти денного періоду).











