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Від адміністративного правопорушення до кримінального – 300 грн
|Суспільство | 29-09-2020, 13:16
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За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 завершено досудове розслідування за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди працівнику поліції.
Встановлено, що 46-річний житель Тернопільської області ще 16 вересня цього року, на автодорозі Львів – Шегині, порушив правила дорожнього руху, за що його зупинив інспектор патрульної поліції.
Задля уникнення складання щодо нього постанови про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП, чоловік запропонував правоохоронцю неправомірну вигоду – 300 грн.
Однак той відмовився і викликав слідчо-оперативну групу Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, працівники якої і зафіксували правопорушення.
Так, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі).
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 1000 до 4000 (17000 – 68000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.
Довідково: санкція ч.1 ст.122 КУпАП (порушення ПДР) передбачає накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн) або 50 штрафних балів.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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