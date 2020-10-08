Декларування доходів громадян за 2019 рік Суспільство | 29-09-2020, 13:12 0 139



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області до контролюючих органів Львівщини громадянами подано майже 15 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік та задекларовано понад 3 610 млн. гривень.



Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи подано 4 287 декларацій та задекларовано майже 1 333 млн. гривень. Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить майже 120 млн.грн., а з військового збору майже 18 млн.гривень.



Найбільшу кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік - 2149 декларацій, а це майже 50 відсотків від поданих декларацій, задекларували громадяни дохід у вигляді спадщини на суму майже на 620 млн. гривень; 23 відсотка (969 декларацій) - дохід від продажу рухомого та нерухомого майна на суму майже 360 млн. гривень; 19 відсотків (811 декларацій) - дохід від надання нерухомого майна в оренду на суму майже 99 млн. гривень.



Дохід в сумі більше 1 млн.грн. за минулий рік задекларували 283 громадяни та сплатили до бюджету понад 70 млн.грн. ПДФО та майже 9 млн. грн. військового збору.



З бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає поверненню майже 23 млн.гривень. Своїм правом скористалися понад 9 тисяч громадян. Громадяни, які не скористалися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларації про майновий стан та доходи за 2019 рік не пізніше 31 грудня 2020 року.





