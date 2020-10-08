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Буковина: число нових випадків коронавірусу значно перевищує кількість одужань

Суспільство | 29-09-2020, 07:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 214 214    
28 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 167 нових випадків зараження коронавірусом.
Буковина: число нових випадків коронавірусу значно перевищує кількість одужань
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Для цього лабораторія перевірила 631 зразок. Цього ж дня одужали майже у 5 разів менше людей, чим захворіли – 32 особи.

За час пандемії коронавірус підхопили 14280 буковинців. Загалом в області вилікувались 8023 людини.
Нагадаємо:

За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.
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