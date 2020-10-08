Буковина: число нових випадків коронавірусу значно перевищує кількість одужань Суспільство | 29-09-2020, 07:20 0 214 28 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 167 нових випадків зараження коронавірусом.



Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook



Деталі: Для цього лабораторія перевірила 631 зразок. Цього ж дня одужали майже у 5 разів менше людей, чим захворіли – 32 особи.



За час пандемії коронавірус підхопили 14280 буковинців. Загалом в області вилікувались 8023 людини.

Нагадаємо:



За добу 27 вересня в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 671 особі, 37 хворих померли від ускладнень, 571 людину визнали видужалою в неділю, госпіталізували 472 людини.