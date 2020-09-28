Подання таблиці даних платниками ПДВ може попередити зупинення податкових накладних Суспільство | 28-09-2020, 15:59 0 135

У Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС інформують, що подання платниками ПДВ таблиці даних може попередити зупинення податкових накладних/розрахунків коригування при незбігу кодів придбання товарів/послуг і кодів постачання (виготовлення) товарів/послуг з УКТ ЗЕД / ДК 016-2010.

Таблиця даних платника податку - це зведена інформація про специфіку діяльності платника ПДВ, що подається таким платником до податкового органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Порядок подання Таблиці даних платника податку передбачений пунктами 2, 4, 12 - 16 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМУ від 11.12. 2019 № 1165. Таблиця даних може бути подана платником без факту зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

Відповідно до п. 23 Порядку зупинення Таблиця подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).

В електронній формі J/F13123 «Таблиця данних платника ПДВ» передбачено обмеження у 99 рядків, але обмежень щодо кількості Таблиць, які платник може подати до ДПС в одному періоді не має.

Подана платником Таблиця розглядається комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів та приймається рішення про її врахування або неврахування. Якщо Таблиця даних податковим органом враховується, то в подальшому, коли за результатами перевірки податкових накладних/розрахунків коригування визначено, що у них відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТ ЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які зазначені у Таблиці, реєстрація таких податкових накладних не зупиняється.



