Вдівічі зменшено розмір нарахованих і неузгоджених штрафів у разі відсутності реєстрації та несвоєчасної реєстрації податкових накладних в ЄРПН Суспільство | 28-09-2020, 15:52 0 81

Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі-ПКУ) доповнено новим пунктом 73, який набрав чинності з 23 травня 2020 року.

Відповідно до цього пункту підлягають перегляду неузгоджені та несплачені станом на 23 травня 2020 року штрафні санкції, нараховані з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року, за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН, складених за:

операціями, які звільняються від оподаткування ПДВ;

операціями, які оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою;

операціями, які не передбачають надання ПН отримувачу (покупцю), а також ПН, складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ у разі здійснення операцій, визначених пп. "а" - "г" п. 198.5 ПКУ;

відповідно до ст. 199 ПКУ;

відповідно до абзацу 11 п. 201.4 ПКУ.

В свою чергу, з 08 серпня 2020 року, ЗакономУкраїни від 14.07.2020 № 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» внесено суттєві зміни у цю процедуру. Встановлено, що період, за який у платника є право на перегляд, розпочинається з 1 січня 2017 року і закінчується 23 травня 2020 року (датою набрання чинності Законом №466).

Зменшено вдвічі розмір нарахованих і неузгоджених штрафів, які є предметом перегляду, а саме:

у разі відсутності реєстрації ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН – 2,5 відсотки (було 5 відсотків) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень);

у разі несвоєчасної реєстрації ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН – 1 відсоток (було 2 відсотки) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 510 гривень (було 1 020 гривень).

Ця норма поширюється на випадки, коли грошові зобов'язання неузгоджені (відповідні податкові повідомлення-рішення знаходяться в процедурі адміністративного або судового оскарження).

За результатами виконання вимог ПКУ, податкові органи серед податкових повідомлень-рішень, які знаходяться в процедурі адміністративного або судового оскарження, виявляють відповідні податкові повідомлення-рішення, штрафні санкції, яких які є предметом перегляду відповідно до вимог пункту 73 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Такі податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню в Порядку № 1204, шляхом винесення нового податкового повідомлення-рішення із зазначенням нової суми штрафів, з урахуванням зменшення штрафів відповідно до пункту 73 підрозділу 2 розділу XX ПКУ за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації відповідних ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН.



