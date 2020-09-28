Граничний термін сплати ПДФО та військового збору за результатами декларування - 30 вересня 2020 року Суспільство | 28-09-2020, 15:36 0 82





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року №533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» останнім днем сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених громадянами у податковій декларації про майновий стан і доходи за результатами 2019 року та особами, які провадять незалежну професійну діяльність є 30 вересня 2020 року.



Також нагадуємо, що громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію до 31 грудня 2020 року.



Звертаємо увагу, що податкова знижка надається виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку у паспорті, а також фізичним особам, які не є суб'єктами господарювання.



Скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за витратами попереднього року. На наступний рік це право не переноситься.











