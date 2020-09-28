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Застосування суб’єктами господарювання реєстраторів розрахункових операцій

Суспільство | 28-09-2020, 14:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    

Про це інформував начальник Львівської ДПІ Андрій Зубрицький під час брифінгу для представників засобів масової інформації.
Інформував, що на даний час суб’єкти господарювання в своїй господарській діяльності при проведенні розрахунків повинні застосовувати належним чином зареєстровані РРО або програмні РРО (далі - ПРРО).
Повідомив, що ПРРО можна встановити на смартфон, планшет, комп’ютер чи інший будь-який гаджет, який має операційну систему та підключення до Інтернет.
Автоматична реєстрація ПРРО через Електронний кабінет або Єдине вікно подання електронної звітності.
Акцентував увагу, що відповідно ст.9 Закону від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» є перелік випадків можливості суб’єктів господарювання не застосовувати в своїй господарській діяльності РРО, а саме:
- при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб'єкта господарювання;
- при виконанні банківських операцій, крім (операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків);
- при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій;
- при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках.
- при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами - підприємцями), які не застосовують РРО або ПРРО до Податкового кодексу України, а саме:реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи та другої - четвертої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень.
У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Повідомив, що норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках.
Відповідальність за порушення Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Звертаю увагу, що при здійсненні розрахунків за товари (послуги), платники повинні застосовувати РРО та відображати реальні показники обсягу реалізованої продукції. Збільшення обсягів розрахункових операцій, проведених через РРО, в подальшому вплине на збільшення доходів до оподаткування, а відповідно і на надходження до бюджету.

Які послуги можна отримати через Електронний кабінет
Про це інформував начальник Львівської ДПІ Андрій Зубрицький під час брифінгу для представників засобів масової інформації.
Інформував, що у зв’язку з запровадженням в Україні карантину і з метою запобігання поширення вірусу COVID-19 рекомендуємо платникам податків утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби та користуватися електронними сервісами ДПС для подання звітності, сплати податків та для отримання адміністративних послуг.
Повідомив що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Розповів, що у приватній частині Електронного кабінету платник має змогу:
відправити до будь-якого контролюючого органу листа в електронному вигляді (меню «Листування з ДПС»);
доступу до особистої інформації, зокрема реєстраційних та облікових даних (меню «Облікові дані»), даних інтегрованих карток (меню «Стан розрахунків з бюджетом»), переліку отриманих документів та поданої звітності платника податків (меню «Вхідні/вихідні документи»);
переглянути стан розрахунку з бюджетом (меню «Стан розрахунків з бюджетом»);
отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС, надіславши запит на його отримання;
отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
надіслати запити на отримання інформації, заяви на реєстрацію платником окремих податків, отримати витяги з реєстрів;
створювати та надсилати електронні документи: податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
скористатися іншими електронними сервісами та отримати корисну інформацію.
Як отримати електронні довірчі послуги від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС ?
Так, для отримання електронних довірчих послуг від Кваліфікованого надавача довірчих послуг ІДД ДПС слід знати, що:
1. Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить не більше 2 (двох) років з моменту їх формування.
2. Відповідно до Регламенту Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua) (далі – Сайт Надавача).
3. Згенерувати особисті ключі можливо:
3.1. Безпосередньо у відокремлених пунктах реєстрації Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС (далі – ВПР).
3.2. На Сайті Надавача за допомогою онлайн сервісу «Генерація ключів». Перед генерацією особистого ключа рекомендуємо переглянути «Відеоінструкцію з самостійної генерації ключів заявником».
4. У зв’язку з тим, що в межах електронних довірчих послуг не передбачено надання послуг з копіювання, друку та заповнення реєстраційних карток, бланків та інших документів, продаж або безоплатне надання носіїв ключової інформації, генерація особистих ключів виконується на носії користувача (з'ємні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD, захищені носії ключової інформації тощо). Слід зауважити, що кожен особистий ключ користувача повинен бути записаний на окремий носій інформації.
5. Ідентифікація особи, яка звернулася до Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, здійснюється за паспортом громадянина України, а за його відсутності паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідкою на тимчасове/постійне проживання, посвідченням біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі.
Щодо підготовки документів та реєстрації, то необхідно ознайомитись з Регламентом Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС та умовами Договору про надання електронних довірчих послуг та погодитись з порядком надання зазначених послуг.
Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів можливо у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» на офіційному інформаційному ресурсі Надавача https://acskidd.gov.ua
Також для завантаження форм реєстраційних документів та зразків їх заповнення, перегляду переліку документів, необхідних для реєстрації, з наведеного нижче переліку слід обрати відповідну вам категорію та перейти за посиланням:
 
електронна печатка для РРО (Юридична особа)
 
електронна печатка для РРО (Фізична особа)
 
юридична особа
 
філії та представництва юридичної особи
 
фізична особа
 
іноземні представництва
 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності
 
договір про спільну діяльність/договір управління майном/угода про розподіл продукції
 
технологічні сертифікати
Звертаю увагу, якщо заповнено реєстраційні заяви, зібрано необхідні документи для реєстрації та отримання електронних довірчих послуг, слід звернутися до будь-якого представництва Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС.
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