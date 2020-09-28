Мінімізатори заробітної плати Суспільство | 28-09-2020, 12:01 0 81



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, згідно з поданої звітності з єдиного внеску за липень 2020 року 33057 суб’єктів господарювання подали звітність про використання майже 441 тис. найманих працівників, при умові що найманий працівник перебував у трудових відносинах повний місяць та на цьому підприємстві його основне місце праці (трудова книжка). Середня заробітна плата найманих працівників, згідно з поданою звітністю, по Львівській області становить 9878 гривень.



У липні п.р. 2702 суб’єктам господарювання виплачували заробітну плату менше встановленого законодавства розміру – 4723 гривень, що становить 8,17 відс. від загальної кількості роботодавців. На даних підприємствах у трудових відносинах перебуває 20513 найманих працівників, що становить 4,65 відс. від загальної кількості найманих працівників.



Найбільша кількість суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату менше 4723 гривень, здійснюють діяльність у сфері автомобільного транспорту, рекламні агенції, дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування та громадського харчування