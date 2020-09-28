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Мер Краматорська повідомив про масштабну лісову пожежу
|Суспільство | 28-09-2020, 09:07
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|За словами міського голови Краматорська (Донецька область) Андрія Панкова, біля міста під вечір розпочалась масштабна пожежа, яку досі не ліквідували.
Джерело: Панков у facebook
Пряма мова: "На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем".
Деталі: На місці працюють 4 одиниці рятувальної техніки. До гасіння також залучили вогнеборців із Дружківки та Костянтинівки.
Наразі вирішується питання про задіяння місцевих резервів.
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