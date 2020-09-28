Правозахисники: близько 350 осіб затримали під час акцій у Білорусі Суспільство | 28-09-2020, 01:38 0 170 За останніми даними, силовики затримали 340 осіб під час чергових акцій у Білорусі проти результатів президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко проголосив себе президентом.



Джерело: правозахисний центр "Весна"



Деталі: Найбільше затримань відбулось у Мінську – понад 200. Окрім цього, міліція затримувала учасників акцій у Гомелі, Могильові, Гродно, Вітебську та Жодіно.



Список постійно оновлюється.



Що передувало: 27 вересня в акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю взяло участь близько 100 тисяч осіб.



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"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників



Передісторія:



23 вересня у Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Реакцією на цю подію стали чергові мітинги у Білорусі. У свою чергу силовики традиційно займались жорстким розгоном учасників акцій, використовуючи водомети.

Україна, слідом за Польщею, Німеччиною та Литвою, відмовилась визнавати легітимність та повноваження Лукашенка. У Москві вважають, що інавгурація – це особиста справа офіційного Мінська.