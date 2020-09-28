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Правозахисники: близько 350 осіб затримали під час акцій у Білорусі
|Суспільство | 28-09-2020, 01:38
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|За останніми даними, силовики затримали 340 осіб під час чергових акцій у Білорусі проти результатів президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко проголосив себе президентом.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: Найбільше затримань відбулось у Мінську – понад 200. Окрім цього, міліція затримувала учасників акцій у Гомелі, Могильові, Гродно, Вітебську та Жодіно.
Список постійно оновлюється.
Що передувало: 27 вересня в акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю взяло участь близько 100 тисяч осіб.
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Передісторія:
23 вересня у Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Реакцією на цю подію стали чергові мітинги у Білорусі. У свою чергу силовики традиційно займались жорстким розгоном учасників акцій, використовуючи водомети.
Україна, слідом за Польщею, Німеччиною та Литвою, відмовилась визнавати легітимність та повноваження Лукашенка. У Москві вважають, що інавгурація – це особиста справа офіційного Мінська.
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