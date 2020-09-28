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Суд зобов’язав депутатку Гірницької селищної ради сплатити 850 грн штрафу
|Суспільство | 25-09-2020, 13:44
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За участі прокурора Червоноградської місцевої прокуратури судом розглянуто протокол про адміністративне правопорушення щодо 34-річної депутатки з смт.Гірник, яка без вагомих причин несвоєчасно подала декларацію за 2019 рік.
Такі дії фігурантки кваліфіковано як адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).
Рішенням суду посадовицю визнано винною та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 850 грн.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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