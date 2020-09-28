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Найманці порушили "тишу" із протитанкового гранатомета – ООС
|Суспільство | 25-09-2020, 08:52
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|24 вересня російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Так, біля Кам’янки бойовики здійснили постріл з ручного протитанкового гранатомета.
"Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", – зазначили військові. Серед наших військових бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається.
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