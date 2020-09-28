"Конвертаційний центр" у Львові вивів близько 90 млн держкоштів – ОГПУ Суспільство | 25-09-2020, 07:30 0 320 Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, які були виділені на проведення будівельних робіт.



Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора



Деталі: Зазначається, що одна із фірм отримала кошти для будівельних робіт. Останні вона виконала власними силами за готівку. Проте у документах послуги були придбані в іншого підприємства транзитно-конвертаційної групи на території Львівської області.





"Попередньо встановлено, що загальна сума "проконвертованих" грошей становить близько 90 млн грн", – йдеться у повідомленні.



24 вересня силовики провели обшуки з метою вилучення документів та речей, які можуть свідчити про обставини злочину та причетних до цього осіб.