Ігор Комендат про запровадження для більшості підприємців у наступному році РРО: Суспільство | 24-09-2020, 15:26 0 181



«Так, це додаткові незручності для малого та мікро бізнесу, але вони будуть усунені з часом – і обов’язкова видача паперового чи електронного чека стане буденністю і звичкою як для продавців, так і для покупців».



Поступово, починаючи з 4 кварталу цього року для різних видів діяльності законом впроваджується застосування реєстраторів розрахункових операцій для ФОПів 2-ї та 3-ї груп. Цей процес, якщо на гірше не зміниться епідеміологічна ситуація в країні, має продовжитися з початку року, а з 1 квітня наступного уся готівкова виручка суб’єктів господарювання буде фіксуватися через РРО.



Звільнення від застосування РРО стосуватиметься лише ФОП 1-ї групи, які торгують на ринках та надають самостійно побутові послуги населенню.



Основними претензіями підприємців щодо впровадження обов’язку застосування ними реєстраторів розрахункових операцій є додаткові витрати на придбання та обслуговування касового апарата, а також обмеження в обсягах доходів, що дозволяють застосовувати спрощений облік та сплату єдиного податку.



На сьогодні законодавцем значно збільшено такі обсяги доходів для єдиноподатників – з 1.5 млн. до 5 млн. грн. для другої групи, і з 3 млн. до 7 млн. грн. для третьої групи на рік. Це достатньо значні суми. Але використання касового апарата обов’язкове вже після досягнення ними обсягу продажу 1 млн. грн.



Для того, щоб придбання РРО не було додатковим фінансовим тягарем для підприємця впроваджується програмне РРО – це використання власного смартфона підприємця як касового апарата з видачею платнику податку електронного чека.



Причому, безкоштовне програмне забезпечення може бути завантажене з вебсайту податкової служби.



Так, це додаткові незручності для малого бізнесу, але вони будуть усунені з часом – і видача паперового чи електронного чека стане буденністю і звичкою для продавців та покупців.





