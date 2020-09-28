З початку року до бюджетів на Львівщині за результатами позовної роботи юристів податкової надійшло понад 18 мільйонів гривень Суспільство | 24-09-2020, 15:25 0 155

В Головному управлінні ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-серпня 2020 року на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2501 справа на суму майже на 7317 млн.гривень.



У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-серпні 2020 року, на користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 484 справи на суму понад 560 млн.грн. (64,4% та 64,8%), з них по 250 справах на суму майже на 348 млн.грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 268 справ на суму майже на 305 млн.грн., з них по 90 справах на суму понад 63 млн.грн. провадження закінчено.



Впродовж січня-серпня 2020 року у справах, що знаходились на розгляді у звітному періоді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло – понад 18 млн.грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – понад 3 млн.грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – майже на 15 млн.грн. (справи про стягнення податкової заборгованості та про банкрутство). Також, по рішеннях судів у справах, що були завершені у попередніх звітних роках, до бюджету надійшло ще майже на 9 млн.грн.



Станом на 01.09.2020 року надiйшло вiд платникiв податкiв 13 скаpг (заяв) на 3 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 7 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску та на 3 податкові повідомлення-рішення.



Впродовж звітного періоду надiйшло 131 рішення про продовження строку розгляду скарг (лист), якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обгрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.





