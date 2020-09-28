Не вказав у декларації немало-небагато - понад тонну товару Суспільство | 24-09-2020, 13:34 0 163



Працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили понад тонну взуття та сумок.

У пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне»» з Республіки Польщі в Україну» в’їхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з документами, поданими до митного контролю, на адресу одного з підприємств Закарпаття з Великобританії, переміщували понад 21 тонну вживаного одягу. Однак під час митного огляду серед вказаного товару працівники митниці виявили 1030 кг взуття та майже 200 кг сумок таких, що були у вжитку. Інформації про цей товар у товаросупровідних документах не було.

Таким чином, представник компанії з Великобританії подав як підставу для переміщення товару документи, що містять неправдиві відомості щодо їх кількості, вартості та найменування.

Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

