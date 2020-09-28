Повернення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Суспільство | 24-09-2020, 13:21 0 150



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у випадку надмірної сплати сум єдиного внеску на рахунок 3719 податковими органами здійснюється зарахування цих коштів у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру єдиного внеску та у порядку календарної черговості виникнення зобов'язань платника з цього платежу згідно з Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом МФУ від 16.01.2016 №6 (далі – Порядок №6).



Повернення коштів здійснюється у випадках:



1) надмірної або помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на відповідний рахунок 3719;



2) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719;



3) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету;



4) помилкової сплати податкових зобов’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених ПКУ, на рахунок 3719.



Для повернення коштів подається заява до податкового органу, на рахунок якого сплачено кошти, за встановленою формою.



У разі надходження заяви про повернення коштів, що надміру сплачені страхувальниками, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, платник додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату коштів на рахунок 3719.



У разі надходження заяви про повернення коштів з рахунку 3719 підрозділ податкового органу, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, у строк не більше ніж десять робочих днів з дати реєстрації заяви проводить перевірку наданої платником інформації.



Заява залишається без задоволення у таких випадках:



- невідповідність заяви встановленій формі (додаток 1 до Порядку №6);



- недостовірність викладеної у заяві платника інформації;



- подання заяви не за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску;



- наявність у платника заборгованості зі сплати єдиного внеску та/або фінансових санкцій.



У разі відмови в задоволенні заяви про повернення коштів з рахунку 3719 платнику єдиного внеску підрозділом податкового органу, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, надається повідомлення за підписом посадової особи із зазначенням причин відмови.









