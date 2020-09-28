Мешканцю с.Гірське (Миколаївський район) винесли вирок за ухиляння від призову Суспільство | 24-09-2020, 13:18 0 134



Під процесуальним керівництвом Золочівської місцевої прокуратури Миколаївський районний суд Львівської області засудив за ухилення від призову на строкову службу 20-річного жителя с.Гірське (Миколаївський район).



Встановлено, що молодик перебував на обліку призовників Миколаївського районного військового комісаріату, пройшов медичну комісію, однак коли отримав від повістку для проходження служби у лавах Збройних сил України, без поважних причин не прибув до Миколаївського РВК.



При цьому, фігурант достеменно знав, яка відповідальність передбачена за ухилення від призову, так як власноручно підписав повістку, де це було зазначено.



Відтак, своїми діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу).



Відповідно до вироку районного суду, хлопця засуджено до покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури