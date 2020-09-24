Коли для зданих в оренду будівель промисловості зникли преференції в оподаткуванні Суспільство | 23-09-2020, 15:54 0 120



Західне управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), зокрема в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок).

Починаючи з 23.05.2020, відповідно до підпункту "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ з переліку об'єктів оподаткування Податком виключені будівлі промисловості, які віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. 1

З урахуванням внесених змін для застосування преференції, визначеної підпунктом "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, суб'єктом господарювання - власником об'єкта нерухомості (будівлі промисловості) такий об'єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:

- будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000;

- будівля промисловості має використовуватися суб'єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;

- основний вид діяльність суб'єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010;

- будівля промисловості (у т. ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб'єктам господарювання.

Таким чином, звільняються від оподаткування тільки ті будівлі промисловості, які відповідають вищевказаним вимогам. Отже, будівлі промисловості здані в оренду починаючи з 23.05.2020 оподатковуються податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у загальному порядку.



1 До відома:

У попередній редакції норма виключала з об'єктів оподаткування Податком всі будівлі промисловості, у тому числі без обмеження їх використання безпосередньо підприємствами промисловості, що давало можливість застосовувати преференцію і щодо об'єктів нерухомості, зданих в оренду іншим суб'єктам господарювання.



