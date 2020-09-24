Повернення податку на додану вартість Суспільство | 23-09-2020, 13:11 0 111



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) у порядку, визначеному п. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ. У разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (п. 43.4 прим. 1 ст. 43 ПКУ).









