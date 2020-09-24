Платники податків Львівщини заборгували до соціальних фондів понад 937 мільйонів гривень єдиного внеску Суспільство | 23-09-2020, 12:57 0 85



В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.09.2020 cкладає 937,4 млн. грн., з них – 582,7 млн. грн. заборгували юридичні особи та – 354,7 млн. грн. фізичні особи.



З загальної суми боргу по області (937,4 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 413,5 млн. грн. або 44,1 відсотків. Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля»– 399,1 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 3563 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 332,3 млн. гривень.





