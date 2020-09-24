З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету майже 13 млрд гривень Суспільство | 23-09-2020, 12:56 0 110



За вісім місяців 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Західним управлінням Офісу великих платників податків ДПС, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 13 млрд гривень, що на 774 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 7 млрд гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 5,3 млрд гривень; податку на прибуток – 2,2 млрд гривень та акцизного податку – 5 млрд гривень.

Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували майже 1,2 млрд гривень, що на 92 млн гривень більше ніж очікувалось.







