В ОБСЄ зафіксували 1 порушення "тиші" на Донбасі Суспільство | 23-09-2020, 07:39 0 156 СММ ОБСЄ за минулу добу виявила одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 22 вересня



Дослівно: "У Донецькій області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північний схід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька)."



Деталі: Добою раніше жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій області зафіксовано не було.



В ОБСЄ також відзначили, що на Луганщині вже більше тижня не відкривали вогонь. Хоча в попередню добу в області було зафіксовано 2 таких порушення.



Традиційно, найманці перешкоджали вільному пересуванню спостерігачів.