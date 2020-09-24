З початку року платники податків Львівщини сплатили до місцевих скарбниць понад 157 мільйонів гривень податку на нерухоме майно Суспільство | 22-09-2020, 16:02 0 229



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області у серпні 2020 року при запланованих надходженнях з податку на нерухоме майно в сумі 3,1 млн. грн., до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 4,3 млн. гривень. Це на 40,1 відс. більше від запланованого. У порівнянні з серпнем 2019 року надходження збільшились на 1,6 млн. грн. (у серпні 2019 року – 2,7 млн. гривень).



Протягом січня-серпня 2020 року при запланованих надходженнях з податку на нерухоме майно в сумі 132,8 млн. грн. до місцевих скарбниць від платників податків – юридичних осіб Львівщини надійшло 157,1 млн. грн., що на 18,3 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з січнем-серпнем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшилися на 6,1 млн. грн. (у січні-серпні 2019 року – 151,0 млн. гривень).